ПСБ: Вероятность повышения ставки в декабре растет

Вероятность повышения ставки в декабре растет; наращивание позиции по бумагам с фиксированной ставкой лучше отложить до второй половины декабря

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В среду консолидация рынка ОФЗ продолжилась – кривая госбумаг снизилась в пределе 1 б.п.: доходность 3-летних госбумаг составила 11,53%, 10-летних – 11,71% годовых. Поддержку рынку оказало восстановление позиций рубля после отката в начале недели. Спрос на аукционе Минфина несколько снизился – до 85 млрд руб. при объеме размещения 41 млрд руб. (в предыдущие 2 недели спрос на бумаги с фиксированным купоном составлял 136 и 145 млрд руб. соответственно).

Текущая приостановка ралли в классических ОФЗ связана с приближением заседания ЦБ в середине декабря – риски дополнительного повышения ключевой ставки из-за инфляционного давления увеличиваются.

Опубликованные вечером данные по инфляции продолжают не радовать – на 27 ноября рост цен продолжил ускоряться и в годовом выражении превысил 7,5% - верхнюю границу прогноза ЦБ на текущий год. В результате, вероятность повышения ключевой ставки 15 декабря продолжает расти, что приостановит дальнейшее снижение кривой ОФЗ.

На этом фоне сохранение в портфеле доли флоатеров в размере более 50% себя оправдывает; наращивает доли корпоративных бумаг с фиксированной ставок, вероятно, стоит продолжить уже после заседания регулятора за счет первичных размещений, которые будут учитывать новую ставку в случае ее повышения.