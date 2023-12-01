Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 декабря: 5 829,6602 руб/1 г золота и 71,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 829,6602 руб.

1 грамм серебра - 71,1000 руб.

1 грамм платины - 2 654,3101 руб.

1 грамм палладия - 2 916,3201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 40,9798 р. (0,71%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6600 р. (0,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3801 р. (0,09%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 109,9700 р. (3,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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