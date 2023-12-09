«Открытие»: По мере укрепления рубля оптимизм покупателей слабеет

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в пятницу. Однако по мере укрепления рубля оптимизм покупателей слабел. Акции нефтяников пытались тянуть за собой весь рынок. «КАМАЗ» ожидает рекордную прибыль по итогам текущего года. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,7 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3074,13 п. (+0,02%), а индекс РТС - 1058,21 п. (+0,67%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, OZON Holdings, «Алроса», «Интер РАО», ГК «ПИК». Среди индексных аутсайдеров были «Газпром», «Ростелеком», МКБ, Polymetal и «Магнит».

Накануне акции «Газпрома» (GAZP) были в лидерах нефтегазового сектора. Однако говорить об устойчивом росте пока сложно. Евросоюз намерен разрешить странам самостоятельно принимать решение об отказе от российского газа, а также запретить подключение к европейским газопроводам, что, собственно говоря, само по себе является запретом.

«КАМАЗ» (KMAZ) сполна воспользовался почти доминирующим доступом на рынок тяжелых грузовиков. Согласно заявлению генерального директора компании Сергея Когогина, «КАМАЗ» в текущем году ожидает рекордную прибыль по МСФО. Ранее компания заявляла о потенциальной прибыли в 5 млрд руб. В ноябре компания продала 2,6 тыс. грузовиков. Ближайший китайский конкурент Shacman продал 1,688 грузовиков. Однако стоит отметить то, что в ноябре продажи оказались на 5% ниже, чем в октябре, а снижение продаж происходит уже три месяца подряд. Продажи грузовиков в РФ выросли в первые 11 месяцев года на 78% до 132,2 тыс., а доля «КАМАЗА» на рынке составляет около 21%.

Акции «Магнит» (MGNT) снижались, хотя компания объявила об очередной инициативе. «Магнит» намерен обновить формат магазинов «У дома». «Теперь у нас будет больше товаров категорий «фреш» и «ультрафреш», свежих продуктов, готовой еды, уютных кафе, зон доставки и других дополнительных сервисов. Мы также увеличим ассортимент собственных торговых марок и продукции локальных производителей», - отмечается в пресс-релизе компании. В целом, инициатива может быть перспективной, но потребует определённых инвестиций, что сократит дивидендную базу в краткосрочном периоде.

Рубль стартовал торги пятницы без существенной волатильности, но затем упорно начал укрепляться. Мы отмечали на этой неделе значительно более высокие объёмы на значениях 92,0-93,0, но уже без существенного продвижения, что весьма настойчиво говорило о возможности разворота. В случае закрытия дня ниже 92,0 по доллару, открывается дорога на 90,0 руб и даже возвращение к 88,0-89,0.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 91,49 (-0,67%),

EUR/RUB – 98,64 (-0,80%),

CNY/RUB – 12,760 (-0,71%).

Европейские акции завершают ростом четвёртую неделю подряд

Европейский Stoxx 600 прибавлял более 0,5%. Индекс может завершить ростом четвёртую неделю подряд. Основную поддержку оказывает энергетический сектор вслед за отскоком котировок нефти. При этом энергетический сектор вместе с сектором базовых материалов является главным аутсайдером недели. Пессимизм в бумагах добывающих компаний связан с невнятной динамикой экономики КНР, где отмечается замедление экспорта и импорта, а агентство Moody’ еще снизило прогноз по суверенному рейтингу до «негативного». Производители люксовой продукции дорожали после объявления компанией Kering планов по дивидендам. Бумаги добывающей компании Anglo American снижались более чем на 4% после объявления о планах сократить капитальные затраты на $1,8 млрд к 2026 года. Также ожидается сокращение объёмов добычи в 2024 году. Акции медийной Vivendi прибавляли более 2% на ожиданиях включения в CAC40 index с 18 декабря вместо Worldline.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7526,90 п. (+0,18%),

DAX - 16667,58 п. (+0,23%),

CAC 40 - 7482,87 п. (+0,73%).

Технический фактор и ухудшение перспектив наращивания поставок из Венесуэлы позволяют нефти дорожать в пятницу

Нефть продолжила дорожать. Прежде всего, играет роль технический фактор. Котировки снижались семь недель подряд и вероятность коррекции вверх возрастает. Тем более, что Рождественское ралли в нефти случается чаще, чем в акциях. Второй фактор это ухудшение перспектив возвращения более значимых объёмов венесуэльской нефти в связи с претензиями Каракаса на территорию Гайаны. В Венесуэле состоялся референдум, по итогам которого население поддержало идею возвращения исторической территории Гайаны. Кроме того, консолидированная позиция РФ и Саудовской Аравии, которую озвучили лидеры двух стран, может подтолкнуть других членов ОПЕК+ к более строгой дисциплине сокращения добычи.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $70,62 (+1,85%),

Brent - $75,40 (+1,82%),

Золото - $2045,60 (-0,04%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 3 б.п. до 4,184%.

Администрация США в четверг презентовала очередной план по снижению цен на медикаменты. Суть плана состоит в том, что государство может отозвать патенты у фармацевтических компаний на препараты, которые разрабатывались с использованием средств государства, но при этом остаются недоступными большинству граждан. Благодаря этому федеральное правительство сможет передавать права на патенты другим фармацевтам, которые смогут организовать производство генерических препаратов. Естественно, что фармацевтическая отрасль выражает недовольство, так как это может привести к снижению выручки и инвестиций в разработку новых медикаментов. Регулятор Великобритании решил провести первичное исследование влияния сделки Microsoft по покупке OpenAI на конкуренцию в сфере разработки искусственного интеллекта. Самой главной статистикой дня в США будут данные по безработице. Ожидается 180 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и безработица на уровне 3,9%. Более слабая статистика, скорее всего, будет воспринята рынком позитивно, так как это способно подтолкнуть ФРС к более раннему старту смягчения денежной политики.