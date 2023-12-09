Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 декабря: 5 971,8501 руб/1 г золота и 70,4500/1 г серебра ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 971,8501 руб.

1 грамм серебра - 70,4500 руб.

1 грамм платины - 2 678,1899 руб.

1 грамм палладия - 2 875,5901 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,8102 р. (0,98%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2600 р. (1,76%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1301 р. (0,56%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,5199 р. (0,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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