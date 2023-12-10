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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 5 971,8501 руб/1 г золота и 70,4500/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 971,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 70,4500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 678,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 875,5901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,8102 р. (0,98%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2600 р. (1,76%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1301 р. (0,56%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,5199 р. (0,97%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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