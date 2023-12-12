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Курсы валют ЦБ РФ на 12 декабря: 90,9846 руб/доллар США и 98,0769 руб/евро

ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,9846 руб.
  • 1 евро - 98,0769 руб.
  • 10 китайских юаней - 126,5030 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6556 р. (0,72%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7640 р. (0,77%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3900 р. (1,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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