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ПСБ: Ждем закрепления доллара в зоне 85-90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В вторник рубль продолжил укрепление относительно мировых валют: курс доллара вчера потерял 70 копеек и завершил торги ниже 90 руб., впервые с 30 ноября. В паре юань-рубль также вернулась к уровня конца ноября, отметке 12,5 рубля. Основная причина укрепления рубля на этой неделе – активизация продаж экспортерами валютной выручки и сдержанность спекулятивного капитала перед заседанием ЦБ, которые позволяют нивелировать влияние слабости нефтяного рынка (нефть марки Brent вчера вновь  резко подешевела, потеряв более 3,5%, и упал к 73 долл,/барр.). Вчерашняя статистика по ноябрьской инфляции в США оказалась в пределах консенсус прогноза – 3,1% против 3,2% в октябре. Рынки убеждены, что поступательность торможения инфляции в Америке позволит ФРС не только сохранить сегодня ставку текущем уровне 5,25-5,5% годовых, но пойти на смягчение денежно-кредитной политики уже весной. Это способствует ослаблению доллара к мировым валютам, выступая дополнительным фактором сдерживания спроса на валюту.

Сегодня утром рубль сохраняет инерцию к плавному укреплению. Доллар в первые часы торгов пытается закрепиться "под" отметкой 90 руб., юань – "под" 12,5 рублей. Сегодня в центре внимания участников валютного рынка публикация Банком России оценки платежного баланса и его агрегатов за период январь-ноябрь 2023 года. Ожидаем дальнейшего снижения объемов импорта в условиях жесткой ДКП, что, наряду с обязательными продажами валютной выручки экспортерами, является основным фактором, позволяющим рассчитывать на переход доллара США в наш целевой диапазон 85-90 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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