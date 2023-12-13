Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 декабря: 5 762,2798 руб/1 г золота и 66,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 762,2798 руб.

1 грамм серебра - 66,4800 руб.

1 грамм платины - 2 685,8701 руб.

1 грамм палладия - 2 778,6799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,8601 р. (1,90%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1100 р. (4,47%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4401 р. (0,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,4101 р. (2,57%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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