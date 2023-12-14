ПСБ: Улучшение внешнего фона сегодня будет способствовать закреплению доллара "под" отметкой 90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
Вчера волатильность на валютном рынке заметно снизилась: доллар колебался в пределах 90,2-89,6 рублей, юань – 12,6-12,5 рублей. Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно - небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.
Сегодня утром тренд на плавное укрепление рубля возобновился. Курс доллара вновь тяготеет к уходу под отметку 89.5 руб. благодаря более четким признакам стабилизации ситуации на рынке нефти, а также откату доллара к мировым валютам после ощутимого понижения ФРС ориентира по ключевой ставке на следующий год, с 5,1% до 4,6%. Все более отчетливая перспектива скорого перехода Федрезерва к смягчению своей политики позволяет ожидать улучшения ситуации на товарных рынках в целом и поддерживает мировые фондовые рынки и валюты развивающихся стран, формируя в том числе и спрос на рубль со стороны краткосрочных игроков. Улучшение внешнего фона, наряду с рисками повышения ключевой ставки Банком России на завтрашнем заседании на 100 б.п., окажет сегодня рублю поддержку и, как мы рассчитываем, позволит-таки доллару перейти в наш целевой диапазон, 85-90 рублей.