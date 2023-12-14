ПСБ: Улучшение внешнего фона сегодня будет способствовать закреплению доллара "под" отметкой 90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера волатильность на валютном рынке заметно снизилась: доллар колебался в пределах 90,2-89,6 рублей, юань – 12,6-12,5 рублей. Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно - небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.