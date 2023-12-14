Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 декабря: 5 724,8799 руб/1 г золота и 66,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 724,8799 руб.

1 грамм серебра - 66,3400 руб.

1 грамм платины - 2 661,7900 руб.

1 грамм палладия - 2 832,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,3998 р. (0,65%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,21%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,0801 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,6301 р. (1,93%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



