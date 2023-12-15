ПСБ: Ждем дальнейшего укрепления рубля

Сегодня в центре внимания итоги заседания Банка России по ключевой ставке - Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ
В четверг на валютном рынке второй день подряд продолжался период затишья. В течение торгового дня доллар укрепился к рублю на 16 копеек, юань подешевел на 20 копеек. Эпизодически отмечалась активность спекулятивных игроков, игравших против рубля, но она в основной мере была компенсирована соответствующими объемами валютных продаж. Возможно, что на настроении отдельных участников отразились данные скорректированной оценки платежного баланса. После пресс-конференции главы ФРС, а также понижения прогноза по инфляции ЕЦБ до 5% и 2,7% в 2023 и 2024 годах (против 5,6% и 3,2% ожидавшихся в сентябре), на глобальных рынках усилился оптимизм относительно перспектив будущего года. Растет уверенность в том, что период жесткой ДКП, проводимой мировыми центробанками, завершится уже в начале весны. На этом фоне цена нефти Brent вернулась на уровень начала этой недели (77 долларов за баррель), а доллар продолжает дешеветь относительно прочих мировых валют.
Утром в пятницу продолжается тенденция двух предыдущих дней. С начала торгов рубль незначительно укрепился к доллару (на 20 копеек до 89,8 рублей за доллар) и юаню (на 5 копеек до 12,61 рубля за юань). Сегодня Банк России должен принять решение об уровне ключевой ставки. Ожидается, что она будет повышена на 100 б.п. за счет влияния проинфляционных факторов. Такая величина ставки уже во многом заложена в текущие валютные курсы и, вероятно, что резкого ответа рынка на этот шаг регулятора не произойдет. Спрос экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии приближающего налогового периода будет постепенно расти, что может начать оказывать дополнительную поддержку рублю уже на следующей неделе, а его стоимость будет стабильно находиться в границах нашего прогнозного диапазона 85-90 рублей за доллар США.