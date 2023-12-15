ПСБ: Ждем дальнейшего укрепления рубля

Сегодня в центре внимания итоги заседания Банка России по ключевой ставке - Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг на валютном рынке второй день подряд продолжался период затишья. В течение торгового дня доллар укрепился к рублю на 16 копеек, юань подешевел на 20 копеек. Эпизодически отмечалась активность спекулятивных игроков, игравших против рубля, но она в основной мере была компенсирована соответствующими объемами валютных продаж. Возможно, что на настроении отдельных участников отразились данные скорректированной оценки платежного баланса. После пресс-конференции главы ФРС, а также понижения прогноза по инфляции ЕЦБ до 5% и 2,7% в 2023 и 2024 годах (против 5,6% и 3,2% ожидавшихся в сентябре), на глобальных рынках усилился оптимизм относительно перспектив будущего года. Растет уверенность в том, что период жесткой ДКП, проводимой мировыми центробанками, завершится уже в начале весны. На этом фоне цена нефти Brent вернулась на уровень начала этой недели (77 долларов за баррель), а доллар продолжает дешеветь относительно прочих мировых валют.