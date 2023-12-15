Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 декабря: 5 715,7202 руб/1 г золота и 65,5200/1 г серебра ЦБ РФ с 15 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 715,7202 руб.

1 грамм серебра - 65,5200 руб.

1 грамм платины - 2 661,0901 руб.

1 грамм палладия - 2 822,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1599 р. (0,16%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (1,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7000 р. (0,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,7701 р. (0,34%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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