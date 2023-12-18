Комментарии

ПСБ: Кривая ОФЗ к концу года вновь может опуститься ниже 12% годовых

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Повышение ставки до 16% (+100 б.п.) в пятницу совпало с ожиданиями рынка. Кроме того, глава ЦБ заявила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставки. В результате в пятницу после решения ЦБ рост доходности 1-летних ОФЗ составил 12 б.п. (12,52%), снижение доходности среднесрочных и длинных госбумаг составило 18-22 б.п. (12,35%-12,38%).

Ожидаем, что после полученного сигнала от ЦБ до конца года восстановление котировок госбумаг продолжится – доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может завершить год под уровнем 12% годовых.

Вместе с тем, пока рекомендуем сохранять в портфеле превалюрующую долю флоатеров, доходность которых вырастет вслед за ключевой ставкой. Существенно обогнать доходность флоатеров за счет снижения ставки в 2024 г. возможно лишь при кардинальном удлинении дюрации (например, при покупке 10-летних ОФЗ), что сопряжено с существенным процентным рисков. Постепенное увеличение доли бумаг с фиксированным купоном целесообразно начать с появлением более четких сигналов снижения инфляции, которые, вероятно, появятся ближе к началу весны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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