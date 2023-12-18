Комментарии

ПСБ: Доллара в начале недели может предпринять попытки подрасти, ждем, что они будут носить локальный характер

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Пятничная торговая сессия на валютном рынке завершилась умеренным ослаблением рубля к доллару: курс американской валюты поднялся на 30 копеек, до 90,28 рублей. Основное внимание участников было сфокусировано на заявлении Банка России по ключевой ставке. Хотя само решение о ее повышении было ожидаемым, заявление главы регулятора о том, что цикл повышения ставки близок к завершению привело к оживлению спроса на валюты. Негативным для рубля фактором выступили и попытки восстановления позиций доллара США к мировым валютам, и локальный всплеск продаж на рынке нефти. Технически откат рубля в концовке недели, а также близость экспирации валютных деривативов допускают отскок курса доллара в диапазон 91-92 руб. По нашему мнению, скорее, он требует поддержки со стороны внешнего фона и будет носить, если состоится, локальный характер.

Однако, на наш взгляд, более вероятным сценарием выглядит все же дальнейшее улучшение ситуации на рынке нефти. В условиях постепенной активизации продаж со стороны экспортеров ввиду приближения даты налоговых выплат (28 декабря) развитие роста нефтяных котировок будет способствовать, скорее, переходу в начале недели пары доллар-рубль к консолидации у отметки 90 руб. В дальнейшем по-прежнему склонны ожидать перехода доллара в 85-90 руб., наш целевой диапазон на конец года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги