ПСБ: Доллара в начале недели может предпринять попытки подрасти, ждем, что они будут носить локальный характер

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Пятничная торговая сессия на валютном рынке завершилась умеренным ослаблением рубля к доллару: курс американской валюты поднялся на 30 копеек, до 90,28 рублей. Основное внимание участников было сфокусировано на заявлении Банка России по ключевой ставке. Хотя само решение о ее повышении было ожидаемым, заявление главы регулятора о том, что цикл повышения ставки близок к завершению привело к оживлению спроса на валюты. Негативным для рубля фактором выступили и попытки восстановления позиций доллара США к мировым валютам, и локальный всплеск продаж на рынке нефти. Технически откат рубля в концовке недели, а также близость экспирации валютных деривативов допускают отскок курса доллара в диапазон 91-92 руб. По нашему мнению, скорее, он требует поддержки со стороны внешнего фона и будет носить, если состоится, локальный характер.

Однако, на наш взгляд, более вероятным сценарием выглядит все же дальнейшее улучшение ситуации на рынке нефти. В условиях постепенной активизации продаж со стороны экспортеров ввиду приближения даты налоговых выплат (28 декабря) развитие роста нефтяных котировок будет способствовать, скорее, переходу в начале недели пары доллар-рубль к консолидации у отметки 90 руб. В дальнейшем по-прежнему склонны ожидать перехода доллара в 85-90 руб., наш целевой диапазон на конец года.