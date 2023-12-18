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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 декабря: 5 900,5601 руб/1 г золота и 69,1800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 900,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,1800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 722,3201 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 976,0901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 184,8398 р. (3,23%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6600 р. (5,59%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2299 р. (2,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 153,5500 р. (5,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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