«Открытие»: Российским акциям хватает для роста дорожающей нефти и небольшого ослабления рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в понедельник. Почти все секторы демонстрируют рост более 1%. Новостной фон в начале недели довольно скудный, но российским акциям хватает дорожающей нефти и небольшого ослабления рубля. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,7 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3073,97 п. (+1,32%), а индекс РТС - 1069,6 п. (+0,84%)

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, X5 Retail Group, «Группа Позитив», «Сегежа», «Селигдар». Самыми слабыми оказались обыкновенные и привилегированные Сбербанк, АФК «Система» и «Сургутнефтегаз».

Позитивный импульс был получен ещё утром в виде информации из Китая, где власти намерены стимулировать внутреннее потребление и инвестиции в промышленности. Соответственно, перспективы ключевого экспортного рынка для РФ распространяются и на активы РФ. Плюс к этому ожидания по действиям ЦБ РФ уже отыграны рынком, а коррекция смогла добраться лишь до 2959,29 п. по Индексу МосБиржи. После этого заметно выросли объёмы и остаются высокими в начале текущей недели.

Акционеры «НоваБев Групп» (BELU) утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию. Закрытие реестра назначено на 27 декабря. С позиции оценки доходности предстоящие выплаты будут скромными.

Производитель автомобилей «Соллерс» (SVAV) вывел на рынок пикап Sollers ST6. Автомобиль доступен для заказов от 2,4 млн руб. Акции «Соллерс» отреагировали на новость ростом более чем на 15%.

Совет директоров MD Medical (MDMGDR) утвердил новую дивидендную политику. Компания сможет направлять на выплату акционерам до 100% прибыли. Также на дивиденды может направляться накопленная прибыль. Руководство также подготовило документы для редомициляции с Кипра в САР о. Октябрьский в Калининградской области

Рубль немного слабел, хотя условия поддержки остаются прежними. Однако в ноябре и начале декабря сложились условия более низких цен на нефть, что могло отразиться на общем предложении валюты. В остальном, можно говорить о стабилизации курса вблизи значения 90 руб за доллар. То есть толь цели, которую ранее озвучивали при актуализации указа об обязательной продаже валютной выручки.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 90,57 (+0,33%),

EUR/RUB – 98,93 (+0,31%),

CNY/RUB – 12,666 (+0,18%).

Европейские индексы торговались разнонаправленно. В лидерах были судоходные компании на фоне роста тарифов на перевозку из-за ситуации в Красном море. В частности, акции Maersk повышались на 3,5%. Как правило, путь через Суэцкий канал из арабских нефтедобывающих стран занимает около 17-18 дней. Путешествие вокруг Африки продлится уже 6 недель. В остальном, настроение инвесторов было испорчено пятничным выступлением президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который сообщил, что никакого обсуждения снижения ставки пока быть не может. Снижались бумаги строительных компаний и производителей строительных материалов. Бумаги производителя удобрений и химикатов OCI подскочили на 10% на новостях о продаже доли в Iowa Fertilizer покупателю Koch AG & Energy Solutions за $3,6 млрд. Статистика по Европе остаётся слабой, хотя это работает больше на повышение ожиданий разворота в политике ЕЦБ. Индекс деловых ожиданий Германии снизился до 84,3 п. в декабре с 85,1 п. в ноябре. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 88,5 п. с 89,4 п. Индекс делового климата упал до 86,4 п. с 87,2 п. При этом по всем показателям ожидалось небольшое улучшение.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7616,91 п. (+0,54%),

DAX - 16689,63 п. (-0,37%),

CAC 40 - 7570,47 п. (-0,35%).

Логистика нефти усложняется из-за ситуации в Красном море

Нефть дорожала. В первую очередь, ситуация связана с удлинением маршрутов танкеров из-за сокращения транспортировки через Суэцкий канал на фоне атак судов йеменскими хуситами. Во-вторых озвученная информация об итогах экономической конференции КПК позволяет предположить более активное стимулирование в Китае в следующем году. Главный фокус усилий властей будет направлен на стимулирование внутреннего потребления и инвестиций в промышленности.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $71,89 (+0,64%),

Brent - $77,25 (+0,91%),

Золото - $2037,30 (+0,08%).

Goldman Sachs ждёт S&P 500 на уровне 5100 пунктов в 2024 году

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,2% в начале торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась ниже 3,91%. Американский рынок повышался в течение семи последних недель. Соответственно, это в полной мере можно назвать предрождественским ралли. Заседание ФРС на прошлой неделе принесло неожиданный результат в виде прогноза возможного снижения ставки в 2024 году в объёме 75 б.п.

В Goldman Sachs ожидают, что в 2024 году S&P 500 поднимется на 8% до 5100 п. Японский сталевар Nippon Steel согласилась купить американского производителя стали U.S. Steel по цене $55 за акцию.