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ПСБ: Рубль может сегодня продолжить плавно укрепляться

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера в первой половине дня рубль инерционно пытался чуть слабеть, но в конце дня на рынке активизировались продавцы валюты, позволив рублю показать силу: доллар, мимолетно поднимался выше 91 руб., но по итогам торговой сессии потерял 22 копейки, отступив к 90,05 руб., юань – завершил день чуть ниже 12,6 руб. Валютный рынок ориентировался в большей степени на динамику нефти. После сообщений о росте напряженности на Ближнем Востоке и отказе ряда крупных судоходных компаний от перевозок через Красное море, стоимость Brent поднималась до 79,4 долларов за баррель, оказав спекулятивную поддержку рублю.

Сегодня утром рубль продолжает тяготеть к укреплению, несмотря на  очередной пакет санкций ЕС, впрочем, не содержащий ничего существенного для валютного рынка. Учитывая комфортную ситуацию на рынке нефти и приближения налогового периода, ждем в течение дня преобладания продаж валюты. Целевым диапазоном по доллару сегодня видим 89-90,2 руб., ждем закрепления курса американской валюты на этой неделе под отметкой 90 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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