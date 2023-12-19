Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 декабря: 5 907,7900 руб/1 г золота и 70,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 907,7900 руб.

1 грамм серебра - 70,3200 руб.

1 грамм платины - 2 749,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 284,8501 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2299 р. (0,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1400 р. (1,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,6499 р. (1,02%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 308,7599 р. (10,37%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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