Комментарии

ПСБ: В отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти доллар может продолжить проторговывать район 90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В ходе вчерашних торгов рубль незначительно ослаб: курс доллара прибавил 28 копек, и поднялся к 90,34 руб., курс юаня - подрос на 7 копеек, до 12,67 руб. Утренние попытки доллара уйти "под" 90 руб. оказались неудачны, - с середины дня, несмотря на рост нефтяных котировок, активизировался спрос на валюты, причем как на спотовом, так и на срочном рынке, что отчасти объясняется близостью экспирации ключевых деривативов (четверг). А вот активность экспортеров оставалась, судя по объемам на среднем уровнеНо в целом, ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Продолжаем ожидать роста предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Сегодня рассчитываем, что доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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