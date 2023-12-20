ПСБ: В отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти доллар может продолжить проторговывать район 90 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В ходе вчерашних торгов рубль незначительно ослаб: курс доллара прибавил 28 копек, и поднялся к 90,34 руб., курс юаня - подрос на 7 копеек, до 12,67 руб. Утренние попытки доллара уйти "под" 90 руб. оказались неудачны, - с середины дня, несмотря на рост нефтяных котировок, активизировался спрос на валюты, причем как на спотовом, так и на срочном рынке, что отчасти объясняется близостью экспирации ключевых деривативов (четверг) . А вот активность экспортеров оставалась, судя по объемам на среднем уровне . Но в целом, ситуация на валютном рынке остается стабильной .