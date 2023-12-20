ПСБ: В отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти доллар может продолжить проторговывать район 90 руб.
Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
В ходе вчерашних торгов рубль незначительно ослаб: курс доллара прибавил 28 копек, и поднялся к 90,34 руб., курс юаня - подрос на 7 копеек, до 12,67 руб. Утренние попытки доллара уйти "под" 90 руб. оказались неудачны, - с середины дня, несмотря на рост нефтяных котировок, активизировался спрос на валюты, причем как на спотовом, так и на срочном рынке, что отчасти объясняется близостью экспирации ключевых деривативов (четверг). А вот активность экспортеров оставалась, судя по объемам на среднем уровне. Но в целом, ситуация на валютном рынке остается стабильной.
Продолжаем ожидать роста предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Сегодня рассчитываем, что доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 рублей.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.