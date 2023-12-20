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Курсы валют ЦБ РФ на 20 декабря: 90,0870 руб/доллар США и 98,5764 руб/евро

ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,0870 руб.
  • 1 евро - 98,5764 руб.
  • 10 китайских юаней - 125,7900 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3292 р. (0,36%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1814 р. (0,18%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7880 р. (0,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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