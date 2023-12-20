Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 5 862,0898 руб/1 г золота и 69,3200/1 г серебра ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 862,0898 руб.

1 грамм серебра - 69,3200 руб.

1 грамм платины - 2 774,7100 руб.

1 грамм палладия - 3 423,5000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,7000 р. (0,77%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,42%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7400 р. (0,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 138,6499 р. (4,22%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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