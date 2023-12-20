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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 5 862,0898 руб/1 г золота и 69,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 862,0898 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 774,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 423,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,7000 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,42%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,7400 р. (0,90%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 138,6499 р. (4,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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