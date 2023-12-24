Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 декабря: 6 035,0698 руб/1 г золота и 71,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 035,0698 руб.

1 грамм серебра - 71,4900 руб.

1 грамм платины - 2 831,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 570,7300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,4098 р. (0,56%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8200 р. (1,16%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,5300 р. (0,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,2900 р. (0,81%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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