ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник вновь предпринял попытки подняться выше отметки 3100 пунктов

Объёмы торгов достигли 73,5 млрд руб., тем самым оказавшись на максимуме с 15 декабря. На рынке наблюдалась смешанная динамика. Яркую динамику продемонстрировали те акции, у которых впереди дивидендная отсечка либо вчера произошли значимые корпоративные события. К последней группе можно отнести подскочившие бумаги Яндекса. Появились сообщения о том, что ЦБ зарегистрировал выпуск акций созданной в Калининграде МКАО «ЯНДЕКС».

Рынок ждёт завершения реструктуризации бизнеса, поэтому любые новости, которые свидетельствует о прогрессе процесса разделения активов, воспринимается позитивно. Продолжили дорожать бумаги Татнефти и Газпром нефти на фоне приближения дивидендных отсечек. Вплотную к отметке 7000 рублей приблизились акции Магнита, прибавив за день почти 4%. В данном случае дивидендный фактор здесь также играет ключевую роль.