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ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник вновь предпринял попытки подняться выше отметки 3100 пунктов

Объёмы торгов достигли 73,5 млрд руб., тем самым оказавшись на максимуме с 15 декабря. На рынке наблюдалась смешанная динамика. Яркую динамику продемонстрировали те акции, у которых впереди дивидендная отсечка либо вчера произошли значимые корпоративные события. К последней группе можно отнести подскочившие бумаги Яндекса. Появились сообщения о том, что ЦБ зарегистрировал выпуск акций созданной в Калининграде МКАО «ЯНДЕКС».

Рынок ждёт завершения реструктуризации бизнеса, поэтому любые новости, которые свидетельствует о прогрессе процесса разделения активов, воспринимается позитивно. Продолжили дорожать бумаги Татнефти и Газпром нефти на фоне приближения дивидендных отсечек. Вплотную к отметке 7000 рублей приблизились акции Магнита, прибавив за день почти 4%. В данном случае дивидендный фактор здесь также играет ключевую роль.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Из-за дивидендной отсечки Норникеля индекс начнёт торги немного ниже отметки 3090 пунктов. Отдаём предпочтение акциям Магнита, ММК, Северстали, Яндекса и Транснефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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