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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 декабря: 6 078,1401 руб/1 г золота и 72,3300/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 078,1401 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,3300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 868,1599 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 616,2500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,0702 р. (0,71%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8400 р. (1,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4100 р. (1,29%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,5200 р. (1,27%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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