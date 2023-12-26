Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 декабря: 6 078,1401 руб/1 г золота и 72,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 078,1401 руб.

1 грамм серебра - 72,3300 руб.

1 грамм платины - 2 868,1599 руб.

1 грамм палладия - 3 616,2500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,0702 р. (0,71%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8400 р. (1,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4100 р. (1,29%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,5200 р. (1,27%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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