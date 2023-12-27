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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 декабря: 6 060,8198 руб/1 г золота и 72,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 060,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 859,9900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 605,9500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,3201 р. (0,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,29%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,1699 р. (0,28%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3000 р. (0,28%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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