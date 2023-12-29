ПСБ: Курс консолидируется около отметки 90 рублей за доллар США

Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Вчера рубль усилил рост относительно прочих валют. В конце дня доллар стоил 89,36 рублей, а юань – 12,60 рублей. Укрепление рубля произошло после раскрытия Банком России планируемого объема операций по продаже валюты в январе. С учетом низких объемов торгов заявление регулятора значительно повлияло на конъюнктуру рынка и привело к укреплению рубля. Кроме того, традиционный для конца года эффект повышенного спроса на валюту во многом исчерпан и это также стало фактором поддержки российской валюты.