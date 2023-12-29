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ПСБ: Курс консолидируется около отметки 90 рублей за доллар США

Центр аналитики и экспертизы ПСБ

Вчера рубль усилил рост относительно прочих валют. В конце дня доллар стоил 89,36 рублей, а юань – 12,60 рублей. Укрепление рубля произошло после раскрытия Банком России планируемого объема операций по продаже валюты в январе. С учетом низких объемов торгов заявление регулятора значительно повлияло на конъюнктуру рынка и привело к укреплению рубля. Кроме того, традиционный для конца года эффект повышенного спроса на валюту во многом исчерпан и это также стало фактором поддержки российской валюты.

Сегодня утром рубль консолидируется около отметки 90 рублей за доллар США. Во второй половине дня в четверг нефть перешла к снижению на фоне ожидаемого возобновления навигации в районе Красного моря. В сочетании с завершением налогового периода, это привело к развороту курса рубля от вчерашних максимальных значений. Сегодня днем ожидается публикация стандартных компонентов платежного баланса России за 3 квартал. Ранее регулятор снизил оценку объема экспорта за октябрь и отметил рост импорта в ноябре. Возможно, что предыдущие показатели сегодня будут актуализированы и, в зависимости от новых данных, это может отразиться на курсовой динамике в ту или иную сторону. Ожидаем, что сегодня доллар будет стоить в пределах 89,5-91 рубль.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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