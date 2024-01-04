Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 января: 5 993,1602 руб/1 г золота и 69,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 993,1602 руб.

1 грамм серебра - 69,9400 руб.

1 грамм платины - 2 883,5400 руб.

1 грамм палладия - 3 275,7100 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0202 р. (0,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,20%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8801 р. (1,76%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 132,8100 р. (3,90%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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