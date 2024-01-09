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ПСБ: Ожидается постепенное укрепление рубля по мере возврата экспортеров после праздников

Центр аналитики и экспертизы ПСБ

К закрытию вчерашней сессии рубль несколько подешевел до 91,15 рублей за доллар и 12,71 рублей за юань. Объем торгов в период новогодних праздников был примерно в пять раз ниже обычного – снижение активности экспортеров повысило восприимчивость курса к влиянию внешних факторов. Вчера стоимость нефти Brent снизилась до 76,12 долларов за баррель после воскресного заявления Saudi Aramco о понижении февральских цен на нефть. Хотя текущий уровень все равно остается достаточно комфортным: мы ожидаем его сохранения в пределах 75-80 долларов за баррель. Помимо динамики нефти и с учетом тонкого рынка на рубль повлияла корректировка ожиданий трейдеров о возможном снижении ставки ФРС уже в марте и рост доллара к прочим валютам с начала года. Хотя в ближайший четверг ожидаются данные по инфляции в США. В случае позитивной динамики потребительских цен есть вероятность, что уровень оптимизма на глобальном рынке повысится.

Сегодня с утра рубль торгуется около вчерашнего закрытия. Ожидаем, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться. Этому должны способствовать фундаментальные факторы – сокращение объемов импорта на фоне сезонности и высокой ключевой ставки, возврат экспортеров на рынок после праздников, а также продажи валюты Банком России. Ориентируемся, что сегодня курс доллара США опустится в 90-91 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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