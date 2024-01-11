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ПСБ: Ожидаем продолжения укрепления рубля

Станислав Дужинский, Центр аналитики и экспертизы ПСБ

В среду рубль подорожал на фоне продолжения продажи валюты экспортёрами. Максимально курс укреплялся до уровня 89,02 рублей за доллар США. По итогам торговой сессии доллар ослаб до 89,33 рублей, юань – 12,41 рубля. Цены на нефть остаются комфортными - баррель Brent стоит выше 77 долларов. При этом стоимость доллара по отношению к мировым валютам сейчас находится на повышенном уровне средины декабря за счет увеличения глобальной неопределенности (вероятность мартовского снижения ставки ФРС составляет 70% против 90% в конце прошлого года). В фокусе внимания ожидаемые в четверг данные по инфляции в США, которые определят дальнейшее настроение инвесторов.

Сегодня утром рубль торгуется чуть ниже вчерашнего закрытия. С учетом устойчивого предложения валюты экспортёрами и ограниченного спроса на нее считаем, что в ближайшие дни он продолжит укрепляться. Пока ориентиром для валютного курса выступает диапазон 88,0-89,0 рублей за доллар США. Но вероятность его ухода к ноябрьским минимумам в течение следующей недели довольно высока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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