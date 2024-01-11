Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 января: 5 848,4600 руб/1 г золота и 66,4600/1 г серебра ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 848,4600 руб.

1 грамм серебра - 66,4600 руб.

1 грамм платины - 2 701,6299 руб.

1 грамм палладия - 2 830,9700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6001 р. (0,64%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7799 р. (1,95%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,3000 р. (2,89%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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