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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 января: 5 848,4600 руб/1 г золота и 66,4600/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 848,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,4600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 701,6299 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 830,9700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6001 р. (0,64%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,7799 р. (1,95%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,3000 р. (2,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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