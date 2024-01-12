Комментарии

ПСБ: Ожидаем продолжения укрепления рубля

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ

Вчера рубль продолжил укрепление, зафиксировавшись ниже отметки 89 рублей за доллар. К концу дня доллар подешевел до отметки 88,6 рублей, юань – 12,32 рублей. Цена на нефть выросла до 79 долларов за баррель Brent на фоне сохраняющейся напряженности в районе Красного моря. Данные по инфляции в США оказались хуже прогнозов, что привело к удорожанию доллара относительно мировых валют. При этом базовая инфляция (Core CPI), исключающая из расчета индекса динамику цен на волатильные потребительские товары, в декабре чуть снизилась.

Оцениваем эти макроданные, скорее, как нейтральные и считаем, что рост стоимости доллара носит локальный характер. Также вчера Минфин России озвучил планируемые с понедельника объемы продажи валюты и золота из ФНБ в размере 4,1 млрд руб. в день. Начиная с 9 января Минфин ежедневно продает валюту на 08-0,9 млрд рублей. При увеличении предложения валюты со стороны Минфина до 5 млрд рублей это составит текущему курсу 405 млн. юаней или 3,5% от среднедневного оборота пары CNYRUB_TOM. Оценивая изменение предложения валюты со стороны государства, нужно учитывать особенности взаимодействия между ЗВР и ФНБ, но во второй половине месяца существует вероятность укрепления рубля до уровня ноябрьских минимумов (87,5 руб./долл. США).

Утром в пятницу рубль продолжает укрепляться – доллар стоит 88,4 рубля. Ориентируемся, что доллар сегодня будет стоить в пределах 88,0-89 рублей поскольку есть вероятность, что темп укрепления может замедлиться на фоне закрытия инвесторами коротких позиций перед выходными днями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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