ПСБ: Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ

Во вторник рубль скорректировался относительно доллара – по итогам торгов он стоил 87,9 рублей (87,6 рублей днем ранее). Курс юаня оставался на уровне в 12,1 рубль. Это может быть связано с реализацией экспортерами «навеса» предложения валюты, накопленного за новогодние праздники.

Также во вторник вечером был отмечен всплеск спроса на валюту (за короткое время была осуществлена покупка в размере около 200 млн. в долларовом эквиваленте), который привел к локальному росту стоимости доллара до 92,9 рублей. Ситуация быстро нормализовалась – в течение получаса курс вернулся на среднедневной уровень. По нашему мнению, произошедшее никак не меняет сложившуюся конъюнктуру рынка. Спрос на валюту остается ограниченным вследствие сезонно низкого импорта и высокой ключевой ставки. Предложение валюты, наоборот, расширено за счет реализации валютной выручки экспортерами и операций Банка России по продаже юаней.

Сегодня с утра доллар и юань торгуются на уровне вчерашнего закрытия. Считаем, что предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются. По мере приближения налогового периода и увеличения объема продаж валюты экспортерами, доллар может ослабеть до уровня 85 рублей.