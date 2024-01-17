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Курсы валют ЦБ РФ на 17 января: 87,6457 руб/доллар США и 95,6007 руб/евро

ЦБ РФ с 17 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 87,6457 руб.
  • 1 евро - 95,6007 руб.
  • 10 китайских юаней - 121,2170 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0315 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4675 р. (0,49%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3030 р. (0,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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