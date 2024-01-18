Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 января: 5 789,6602 руб/1 г золота и 65,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 789,6602 руб.

1 грамм серебра - 65,4800 руб.

1 грамм платины - 2 567,9399 руб.

1 грамм палладия - 2 681,5701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,3001 р. (0,23%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2299 р. (0,51%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,0401 р. (1,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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