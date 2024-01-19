Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 5 734,5200 руб/1 г золота и 65,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 734,5200 руб.

1 грамм серебра - 65,0100 руб.

1 грамм платины - 2 556,9099 руб.

1 грамм палладия - 2 642,4299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,1402 р. (0,95%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4700 р. (0,72%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,0299 р. (0,43%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,1401 р. (1,46%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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