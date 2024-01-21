Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 21 января: 88,5896 руб/доллар США и 96,3835 руб/евро

ЦБ РФ с 20 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 88,5896 руб.
  • 1 евро - 96,3835 руб.
  • 10 китайских юаней - 122,7060 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0714 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2047 р. (0,21%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2160 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Российский авторынок в 2024 году достигнет 1,4-1,5 млн штук
«Пузырь скоро лопнет». Экономисты предрекают крах экономики
Активы, из которых нужно бежать – по версии БКС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги