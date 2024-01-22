ПСБ: Приближение налогового периода может укрепить рубль

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ

В пятницу рубль восстановил позиции после коррекции за два предыдущих дня, последовавшей после однократного всплеска волатильности вечером во вторник. Доллар к закрытию торгов стоил 88,2 рубля, юань – 12,2 рубля. После ослабления нервозности на рынке из-за однократного всплеска волатильности вечером во вторник, вновь на первое место вышли продажи валюты экспортерами и Банком России. Цены на нефть остаются комфортными на фоне геополитической неопределенности с перевозками в Красном море.

Некоторое давление на курс оказывает подорожание доллара относительно прочих валют и ухудшение настроений по поводу перспективы снижения ставки ФРС в марте – сейчас его ждут всего 45% трейдеров против 60% две недели назад. Опубликованная в пятницу оценка состояния платежного баланса России с данными об опережающем росте импорта товаров и услуг над экспортом в декабре (20,8% против 13,7% соответственно), по нашему мнению, является сдерживающим локальным фактором для укрепления рубля.

Сегодня с утра доллар торгуется на уровне 88,3 рубля. Сильного движения курса сегодня не ожидается, но за счет приближения даты налоговых платежей (29 января) ожидаем на этой неделе усиления продажи валюты экспортерами. В этих условиях есть вероятность того, что курс доллара может ослабевать до уровня конца июня прошлого года - 85 рублей. Сегодня ориентируемся на то, что доллар будет торговаться в пределах 87,5-89 рублей.