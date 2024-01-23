ПСБ: Ожидаем продолжения тренда на укрепление рубля

Станислав Дужинский, аналитик ПСБ

Вчера рубль продолжил укрепляться. К концу дня доллар вернулся на уровень ноябрьских минимумов - 87,8 рублей, юань стоил 12,2 рубля. Объем продаж, как долларов, так и юаней, вырос по сравнению с пятницей – мы это во многом связываем с усилением активности экспортеров в преддверии налогового периода. Ожидаем, что экспортеры будут наращивать объемы предложения валюты в течение всей недели, формируя необходимый запас рублевой ликвидности. Помимо фактора налогового периода, курс продолжают поддерживать увеличенные с прошлой недели продажи юаней Банком России. Дополнительную поддержку рублю оказал вчерашний рост цен на нефть - баррель Brent вырос почти до 80 долларов на фоне сохраняющейся напряженности в районе Ближнего Востока.