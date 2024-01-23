Комментарии

ПСБ: Ожидаем продолжения тренда на укрепление рубля

Станислав Дужинский, аналитик ПСБ

Вчера рубль продолжил укрепляться. К концу дня доллар вернулся на уровень ноябрьских минимумов - 87,8 рублей, юань стоил 12,2 рубля. Объем продаж, как долларов, так и юаней, вырос по сравнению с пятницей – мы это во многом связываем с усилением активности экспортеров в преддверии налогового периода.  Ожидаем, что экспортеры будут наращивать объемы предложения валюты в течение всей недели, формируя необходимый запас рублевой ликвидности. Помимо фактора налогового периода, курс продолжают поддерживать увеличенные с прошлой недели продажи юаней Банком России. Дополнительную поддержку рублю оказал вчерашний рост цен на нефть - баррель Brent вырос почти до 80 долларов на фоне сохраняющейся напряженности в районе Ближнего Востока.

Утром доллар торгуется на уровне вчерашнего закрытия. По прежнему, считаем, что в течение этой недели доллар может ослабевать до 85 рублей. Сегодня ориентируемся на курс доллара в пределах 86,5-88 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кадровый голод
Власти намерены запретить дискриминацию при трудоустройстве служивших в армии и инвалидов
Старые правила больше не работают. Зарплатная гонка выходит на новый уровень
Назван топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области в январе
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги