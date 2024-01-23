ПСБ: Ожидаем, что к концу года доллар будет находится в диапазоне 90-95 рублей
Станислав Дужинский, аналитик ПСБ
Сегодня было объявлено о готовящемся продлении обязательной продажи валютной выручки компаниями – экспортерами до конца текущего года. Данный механизм зарекомендовал себя как надежный способ снижения волатильности валютного рынка. Ранее мы считали, что эта мера валютного контроля будет с большой долей вероятности продлена как минимум до середины 2024 года и наш прогноз на первое полугодие уже учитывает этот сценарий. По оценке, к середине года доллар будет стоить в районе 91 рубля. С учетом того, что Правительство России предлагает продлить обязательную продаж валютной выручки экспортеров до декабря, ожидаем, что к концу года доллар будет находится в диапазоне 90-95 рублей с текущим таргетом в 93,5 рубля.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.