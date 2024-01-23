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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 января: 5 737,5000 руб/1 г золота и 64,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 737,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,4900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 568,1699 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 664,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4600 р. (0,06%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8599 р. (0,86%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4500 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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