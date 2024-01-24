ПСБ: Потенциал продолжения укрепления рубля сохраняется
Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ
По итогу вчерашней торговой сессии рубль скорректировался, вернувшись к значениям середины прошлой недели. Доллар к закрытию торгов стоил 88,7 рублей, юань – 12,3 рубля. Основная причина снижения, по нашему мнению, заключается в отсутствии ожидаемого роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и повышенного спроса на валюту за счет локального восстановления импорта и активизации трансграничных платежей. В этих условиях даже новость о возможной пролонгации обязанности продажи валютной выручки не смогла преодолеть давление на рубль.
Сегодня утром рубль пытается укрепиться – доллар подешевел до 88,3 рублей. Считаем, что потенциал возможного укрепления рубля сохраняется. Ждем, что сегодня доллар попробует зафиксироваться в диапазоне 87,5 – 88,5 рублей.
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