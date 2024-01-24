Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 5 714,4302 руб/1 г золота и 62,7500/1 г серебра ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 714,4302 руб.

1 грамм серебра - 62,7500 руб.

1 грамм платины - 2 549,6699 руб.

1 грамм палладия - 2 614,6899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0700 р. (0,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (2,70%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4999 р. (0,72%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,6401 р. (1,86%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



