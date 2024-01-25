Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 января: 5 741,8599 руб/1 г золота и 63,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 741,8599 руб.

1 грамм серебра - 63,1800 руб.

1 грамм платины - 2 571,5500 руб.

1 грамм палладия - 2 662,3799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4298 р. (0,48%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (0,69%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8801 р. (0,86%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,6901 р. (1,82%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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