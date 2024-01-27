Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 5 824,3501 руб/1 г золота и 65,8300/1 г серебра ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 824,3501 руб.

1 грамм серебра - 65,8300 руб.

1 грамм платины - 2 593,0801 руб.

1 грамм палладия - 2 748,4900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,3700 р. (0,92%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9300 р. (1,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5999 р. (0,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2100 р. (0,69%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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