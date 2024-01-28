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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 5 824,3501 руб/1 г золота и 65,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 824,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,8300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 593,0801 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 748,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,3700 р. (0,92%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9300 р. (1,43%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5999 р. (0,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,2100 р. (0,69%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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