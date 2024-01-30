ПСБ: Ориентируемся на курс доллара в пределах 88,5-90,5 рублей

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.

В понедельник рубль укрепился в условиях увеличенного по сравнению с предыдущими двумя днями предложения иностранной валюты. Причем ее продавали не только экспортеры для уплаты налогов, традиционно совершающие свои операции в первой половине дня, но и спекулятивные игроки в условиях высокой цены на нефть (с середины прошлой недели нефть Brent стоит выше 80 долл./баррель). Во второй половине дня валютные пары USDRUB_TOM и CNYRUB_TOM продолжили снижение, к завершению торгов доллар стоил 89,0 рублей, а юань – 12,35 рублей.

Утром рубль торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Возможно, что после окончания действия фактора налогового периода сегодня он может оказаться под ограниченным давлением. Ориентируемся на курс доллара в пределах 88,5-90,5 рублей. Но с учетом оценки всей совокупности влияющих факторов, полагаем, что оснований для сильного ослабления рубля нет. Помимо высокой цены на нефть, удешевлению препятствуют фундаментальные факторы (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России), сохраняющие свое действие.