Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 5 815,1401 руб/1 г золота и 66,0200/1 г серебра ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 815,1401 руб.

1 грамм серебра - 66,0200 руб.

1 грамм платины - 2 613,0601 руб.

1 грамм палладия - 2 725,4199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2101 р. (0,16%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,29%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9799 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0700 р. (0,84%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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