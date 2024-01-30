Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 5 815,1401 руб/1 г золота и 66,0200/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 815,1401 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,0200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 613,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 725,4199 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2101 р. (0,16%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,29%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9799 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0700 р. (0,84%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Своё дело
От IT – к fashion-ритейлу. Как иркутские айтишники открыли в Иркутске концепт-стор российской одежды
«Будем поставлять воду в Китай»
«У предпринимателей много классных идей – «Мой бизнес» помогает вывести их на новый уровень»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги