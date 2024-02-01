ПСБ: Курс доллара в феврале будет стремиться к диапазону 85-87,5 рублей

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ

В среду валютные пары USDRUB_TOM и CNYRUB_TOM торговались в узких диапазонах близко от уровня закрытия вторника: доллар в 89,3-90 рублей, а юань в 12,4-12,5 рублей. Объем торгов в целом был невысоким за счет снижения активности экспортеров после завершения налогового периода. Цена нефть оставалась на комфортном уровне (Brent сейчас выше 80 долл./баррель) и оказывала поддержку рублю. Несмотря на публикацию информации от ФРС о том, что плана по сокращению ставок не разрабатывается, считаем, что выраженного влияния на рубль решение американского регулятора иметь не будет. В больше мере на него оказывают действие внутренние факторы: в первую очередь, меры валютного контроля и продажа валюты Банком России.

Сегодня утром доллар пытается тестировать область выше 90 рублей. Оставляем свой прогноз по курсу без изменений в пределах 88,5 – 90,5 рублей за доллар США и полагаем, что курс будет ближе к верхней части этого диапазона на фоне сохраняющейся пониженной торговой активности.

На февраль смотрим позитивно и ориентируемся, что курс доллара будет стремиться к диапазону 85-87,5 рублей. Ключевым фактором станет увеличение объема реализуемой валютной выручки за счет роста цен на нефть во второй половине декабря, т.к., по нашей оценке, временной лаг между ценой на нефть и поступлением валютной выручки составляет около 1,5-2 месяцев. Это может стать фактором, нивелирующим спрос на валюту. Кроме того, поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, хотя на него также может влиять активность компаний, планирующих реструктуризацию и/или редомициляцию, которые могут запасать валютную ликвидность.