ПСБ: Сегодня ориентируемся на курс доллара в пределах 90-91 рубля за доллар США
Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.
Основные валютные пары в четверг продолжили торговаться в узких торговых диапазонах. К закрытию торгов доллар стоил 90,5 рубля, прибавив 0,5% к стоимости закрытия среды, а юань – 12,6 рублей (0,6%). Объем торгов, как и накануне, был невысоким за счет пониженной активности экспортеров после налогового периода. Небольшое негативное влияние на рубль могло оказать снижение ежедневного объема продаж валюты Банком России с 16,7 до 15,9 млрд рублей за счет прекращения с 1 февраля зеркалирования операций инвестирования средств ФНБ, проводившихся в первом полугодии 2023 года.
Утром доллар находится вблизи вчерашнего закрытия. Сегодня ориентируемся на курс в пределах 90-91 рубля за доллар США. Допускаем, что рубль будет тестировать верхний уровня данного диапазона на фоне корректировки цены нефти и за счет предстоящих выходных.
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