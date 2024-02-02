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ПСБ: Сегодня ориентируемся на курс доллара в пределах 90-91 рубля за доллар США

Станислав Дужинский, центр аналитики и экспертизы ПСБ.

Основные валютные пары в четверг продолжили торговаться в узких торговых диапазонах.  К закрытию торгов доллар стоил 90,5 рубля, прибавив 0,5% к стоимости закрытия среды, а юань – 12,6 рублей (0,6%). Объем торгов, как и накануне, был невысоким за счет пониженной активности экспортеров после налогового периода. Небольшое негативное влияние на рубль могло оказать снижение ежедневного объема продаж валюты Банком России с 16,7 до 15,9 млрд рублей за счет прекращения с 1 февраля зеркалирования операций инвестирования средств ФНБ, проводившихся в первом полугодии 2023 года.

Утром доллар находится вблизи вчерашнего закрытия. Сегодня ориентируемся на курс в пределах 90-91 рубля за доллар США. Допускаем, что рубль будет тестировать верхний уровня данного диапазона на фоне корректировки цены нефти и за счет предстоящих выходных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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