Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 февраля: 5 956,3901 руб/1 г золота и 66,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 956,3901 руб.

1 грамм серебра - 66,9800 руб.

1 грамм платины - 2 680,4800 руб.

1 грамм палладия - 2 819,7300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 66,5101 р. (1,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4600 р. (0,69%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8101 р. (0,52%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5000 р. (0,19%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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